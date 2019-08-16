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    HaberlerEgeDown sendromlularla aynı sahneyi paylaştı
    16.08.2019 - 00:31

    Down sendromlularla aynı sahneyi paylaştı

    Down sendromlularla aynı sahneyi paylaştı

    Novada Menemen AVM, 90’lı yılların ünlü ismi, şarkıcı Ozan Orhon’u İzmirlilerle buluşturdu. İki saat süren konseri 5 bine yakın kişi izledi. Ozan Orhon tarafından Wowss yapım stüdyolarında eğitim verilen İzmir Down Derneği üyesi çocuklar da şarkı söyleyerek sürpriz yaptı. Organizasyonu yapan Seda Bilgehan, Orhon ile birlikte İzmir Down Orkestrası hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

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