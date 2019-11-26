26.11.2019 - 00:00 |
Doyasıya eğlendiler
Foça Belediyesi, 6-11 yaş arasındaki çocuklar için Drama-Masal etkinliği düzenledi. Tiyatro eğitmeni Erdal Dinçer yönetimindeki etkinlikte minikler, masallarda anlatılan sevimli karakterlerin kıyafetleriyle sahneye çıktı.
İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.