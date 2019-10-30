30.10.2019 - 00:06 |
Drift şampiyonu Ülkü Park’ta seçildi
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu himayesinde ulusal statüde düzenlenen 2019 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası’nın sezon finali, İzmir Ülkü Park Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi.
Yarışa katılan 7 takım ve 26 sporcunun güçlü otomobilleri ile bol dumanlı mücadelelerinde puanları Letonya’dan Raivis Graudins verdi. Birbirinden ünlü yarışçıların nefes kesen mücadeleleri seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı. Final eşleşmesinde karşı karşıya gelen Alexandr Grinchuk ile Doğukan Manço arasındaki mücadele sonrasında birincilik Grinchuk’un olurken, Manço ikinciliği, İbrahim Yücebaş ise üçüncülüğü elde etti. Bu sonuçlarla birlikte gerçekleştirilen sezon finali ile şampiyonanın sürücüler klasmanında İbrahim Yücebaş şampiyonluğa ulaştı.
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