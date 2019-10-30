Drift şampiyonu Ülkü Park’ta seçildi

Yarışa katılan 7 takım ve 26 sporcunun güçlü otomobilleri ile bol dumanlı mücadelelerinde puanları Letonya’dan Raivis Graudins verdi. Birbirinden ünlü yarışçıların nefes kesen mücadeleleri seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı. Final eşleşmesinde karşı karşıya gelen Alexandr Grinchuk ile Doğukan Manço arasındaki mücadele sonrasında birincilik Grinchuk’un olurken, Manço ikinciliği, İbrahim Yücebaş ise üçüncülüğü elde etti. Bu sonuçlarla birlikte gerçekleştirilen sezon finali ile şampiyonanın sürücüler klasmanında İbrahim Yücebaş şampiyonluğa ulaştı.