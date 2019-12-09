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    HaberlerEge Haberleri DroneManya nefes kesti
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    09.12.2019 - 07:50 |

    DroneManya nefes kesti

    Dünyada hızla yaygınlaşan ve ilgiyle takip edilen drone yarışları, Karşıyaka’da başladı.

    DroneManya nefes kesti

    Dünyada hızla yaygınlaşan ve ilgiyle takip edilen drone yarışları, Karşıyaka’da başladı. Tech Drone League tarafından Karşıyaka Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen DroneManya; yarışmalar, şovlar, atölyeler, eğitim ve deneyim fırsatlarıyla konuklarına heyecan dolu anlar yaşattı.

    Geleceğin mesleği

    Dev drone ve teknoloji buluşması için meydanda 2 bin 500 metrekarelik etkinlik alanı oluşturuldu ve özel güvenli pist kuruldu. Organizasyonda Türkiye’nin farklı kentlerinden 5 lisanslı drone pilotu yarıştı. Etkinliğe Başkan Cemil Tugay, kızı Alya ve oğlu Emre ile birlikte katıldı. Başkan Tugay yarışları VR gözlükle 3 boyutlu olarak izledi. Drone pilotluğunun geleceğin mesleği olarak görüldüğünü ve bir spor branşı olarak da hızla yaygınlaştığını ifade eden Tech Drone League ve Drone Sporları Derneği Kurucusu Can Tayfun, desteklerinden dolayı Karşıyaka Belediyesi’ne teşekkür etti.

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