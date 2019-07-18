DSİ’den Banaz’a dev yatırımlar

Uşak’taki sulanabilir arazilerin yüzde 75’ini modern sulamayla tanıştıran DSİ Genel Müdürlüğü, son 17 yılda sadece Banaz’da sekiz baraj, dört gölet ve 15 sulama projesi geliştirdi. 52 bin 340 dekar araziyi can suyuyla buluşturdu.

Üretici kazanacak

Bölge tarımını kalkındırmak ve üreticiyi güçlendirmek amacıyla 2002 yılında başlatılan yatırım hamlesi sonucu Banaz’da; Ahat, Gedikler-Derbent, Halaçlar, Karaköse, Kozviran, Küçükler ve Bahadır barajları ile Düzkışla ve Kızılcasöğüt göletlerinin inşa edildiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Banaz’da yapılan depolama tesisleriyle 26 milyon 720 metreküp su biriktirme hacmine ulaşıldığını ve Gökkaya Barajı ile Ayvacık ve Balcıdamı-Karaoluk göletlerinin ise planlama aşamasında olduğunu ifade etti. Banaz için ayrıca 17 yılda 16 sulama projesi tasarlandığını ve bunların 13’ünün hayata geçirildiğinin altını çizen Aydın, “Banazlı üreticiler bu yaz 45 milyon 321 bin lira daha fazla kazanacak. Planlama aşamasındaki üç proje tamamlandığında ise bu rakam yılda 50 milyon liraya aşacak” dedi.