Duayenlerden eğitime katkı

Afili Sorular LİYAKAT Sohbetleri, İzmir Ege Palas Otel’de iki duayen gazeteciyi bir araya getirdi. Gazeteci-yazar Gözde Yener Birman’ın moderatörlüğünde Güneri Cıvaoğlu ile Ertuğrul Özkök’ün konuk olduğu organizasyonda, katılımcıların bağışlarıyla Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) katkı sağlandı. Söyleşi-şovda Şevval Sam, Erol Evgin ve Cem Yılmaz barkovizyondan konuklara soru sordu. Güneri Cıvaoğlu ile Gözde Yener Birman, Escobar müziğiyle dans etti. Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT) Başkanı Berkay Eskinazi, geleceğin Türkiye’sinin girişimci potansiyellerini yaratmak ve iş insanlarını yetiştirmek adına 10 yıldır birçok projeyi yaşama geçirdiklerini söyledi. Söyleşiye, İtaltur, Sevinç Koleji, Design by Arzu Baybal, She Agency, Photorium Tanıtım Fotoğrafçılık, Nice Prodüksiyon, Çağlar Çiçekçilik, Fotoğrafçı Metin, Lezzetli Yaşam, Can Dijital Baskı ve La Cigale de gönüllü olarak katkı sağladı.