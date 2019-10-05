Düğüm çözülüyor

Belediye tarafından geçmiş dönemde hazırlanan, ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile uzlaşma sağlanamayan kentsel dönüşüm projesine ilişkin Ankara’da geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda; Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ve Kıyı Alanları Daire Başkanlığı yetkilileri ile Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım ve Plan Proje Müdürü Nehir Yüksel bir araya geldi.

‘Uyum içinde çalışacağız’

26 bin metrekarelik ‘riskli alan’ için hazırlanan projenin görüşüldüğü zirvede, sürecin ‘uzlaşı’ yoluyla hızlandırılması konusunda görüş birliğine varıldı. Karşıyaka Belediyesi tarafından, ortaklaşa alınan kararlar doğrultusunda projenin revize edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına sunulacağı ve ardından en kısa sürede kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılacağı belirtildi.

Ankara’da olumlu bir görüşme yaptıklarını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım, “Belediye Başkanımız Cemil Tugay’ın talimatı doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde önemli adımlar attık” dedi.

Can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturmasına karşın, bölge için bugüne kadar bir çalışma yapılmadığına vurgu yapan Yıldırım, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bakanlık ile uyum içerisinde çalışarak bu düğümü çözeceğiz ve kentsel dönüşüm projemizi mümkün olan en iyi haliyle, hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Toplantımızda, hem bu konuda hem de Karşıyakamızın çözüm bekleyen diğer sorunlarına ilişkin olumlu yaklaşımları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz.” l İZMİR DHA