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    HaberlerEgeDünya, Bodrum’un güzelliğine hayran
    19.08.2019 - 07:50| MUĞLA AA

    Dünya, Bodrum’un güzelliğine hayran

    Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya’nın kızı Prenses Maertha Louise ve nişanlısı, tatil için ilçeyi tercih etti

    Dünya, Bodrum’un güzelliğine hayran

    Muğla’nın Bodrum’un ilçesi dünya sosyetesini ağırlamaya devam ediyor. Kevin Costner, Lionel Richi, Rus milyarder Roman Abramoviç ve Amazon’un sahibi Jeff Bezos gibi dünyanın en ünlü isimleriyle sayılı zenginlerinin eşsiz koylarında demirlediği, ara sokaklarında keşfe çıktığı ilçe, şimdi de Norveç Prensesi Maertha Louise’in tercihi oldu.

    Atatürk portresiyle poz

    Değirmenler mevkisindeki bir otelde Amerikalı nişanlısı Shaman Durek ile tatil yapan Prenses Louise, gündüz bol bol güneşlenip denizin tadını çıkardı. Akşam ise Doktor Ender Saraç ile eşi Benan Saraç’ın verdiği yemeğe katıldı. Geceye katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras; tarihi, kültürü ve doğasıyla dünyanın her yerinden insanların tatil için ilçeyi tercih ettiğini, Norveç prensesini de Bodrum’da ağırlamaktan çok mutlu olduklarını ifade etti. Başkan Aras, Durek’e de Atatürk’ün bir portresini takdim etti. Prenses Louise ise, Bodrum'a ilk kez geldiğini ve çok etkilendiğini belirtti.
    Yemekte Başkan Aras ve prenses, Norveç ve Bodrum arasında turizm alanında yapılacak işbirliklerini konuştu. 

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