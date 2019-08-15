Dünya madencileri İzmir’de buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası işbirliğiyle 23-26 Ekim günlerinde fuarizmir’de düzenlenecek MINEX Fuarı, 8. kez kapılarını açmaya kazırlanıyor. TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilecek IMMAT 7. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi ile zenginleşecek fuarda uluslararası bilim insanları, üreticiler, uygulayıcılar ve son tüketiciler olmak üzere maden sektörünün tüm paydaşları bir araya gelecek. Bir önceki yıl yabancı ziyaretçi atağı yapan fuar, bu yıl yabancı katılımcı sayısını üç kat daha büyüterek yeni bir rekora ev sahipliği yapacak.