Dünya pazarı İzmir’de buluştu

8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı MINEX ile 7. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi IMMAT fuarizmir’de binlerce firma ve sektör paydaşını buluşturdu. Dört gün boyunca ikili görüşmelerle uluslararası bir pazara dönüşecek fuarizmir’de, doğa ve işçi dostu bir sektör ile kaliteli üretime katkı sağlayacak gelişmeler öne çıkıyor.

Açılış kurdelesini kesen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent için ticari stratejilerini yaşayan bir ekonomi fikri üzerine kurduklarını belirtti. Madenciliğinde İzmir’in ekonomik kalkınmasındaki önemine değinen Soyer, doğaya zarar vermeyen bir anlayışın hakim olmasını temenni etti.

Ardından söz alan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya da, “Madencilikte makine ithal eden değil ihraç eden ülke konumuna geldik. Bu fuar da tıpkı Marble İzmir gibi sektöründe öncü ve dünya markası olacak. Yurt dışında yürütülen bölgesel projeler eğer o bölgeye ait taşların en az yüzde 25’i kullanılmazsa iptal ediliyor. Bu sebeple yerel yönetimlerin desteği çok büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel ise, “Hem işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması hem de çevresel sorunları ortadan kaldırmak amacıyla madencilikte endüstri 4.0. ile sanal gerçeklik ve yapay zeka yaşama geçirildi. Bugün dünyanın pek çok maden işletmesinde aramadan pazarlamaya kadar otonom sistemler kuruluyor ve insansız maden işletmeleri inşa ediliyor. Çağa ayak uydurmanın tek yolu mühendislik bilim ve tekniğine sarılmak” dedi.

32 ülkeden katılım

8. MINEX, 2017 yılına oranla yabancı katılımcı alanını yaklaşık dört kat artırdı. Fuarda bu yıl 32 ülkeden uluslararası katılımcılar yer alıyor. Dünya maden sektöründe kısa süre içinde büyük ilgi gören MINEX Fuarı’na İngiltere’den de milli katılım atağı geldi.

Güneş enerjisinde de kooperatifleşme şart

İzmir’de ikinci kez düzenlenen Solarvizyon 2019 başladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, güneş enerjisinin önemi ve faydalarına değindi. Güneş enerjisi üretimi ve kullanımının doğaya ve insana olduğu kadar ekonomiye de büyük katkısı olduğunu belirten Başkan Soyer, “Üretilen bu enerji; kamusal çıkarların korunmasını, toplumsal yararın artırılmasını, doğaya verilen zararın ortadan kalkmasını hedeflemeli ve bunu ancak kooperatifleşmeyle mümkün kılabilriz. Enerji üretim kooperatiflerini ne kadar yaygınlaştırabilirsek faydayı da o kadar artırırız” dedi.