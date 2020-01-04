Dünya Şampiyonu yuvaya döndü

Türkiye’nin adını aerobik cimnastik branşında dünya şampiyonluğu ile duyuran ve genç yaşta elde ettiği başarılarla bütün dikkatleri üzerine çeken Ayşe Begüm Onbaşı, arkadaşları Erkut Ergin, Emir Erışık ve Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekin, bundan sonraki müsabakalarına Akhisar Belediye Spor bünyesinde katılacak. Memleketinin spor kulübüne katılmaktan büyük bir mutluluk yaşadığını dile getiren Ayşe Begüm, “Akhisar’da doğdum. Spor hayatıma Akhisar’da başladım. Daha sonra Manisa ile bir ilişki içerisinde spor hayatım devam etti. Tekrar Akhisar’a dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Önümüzdeki süreçte Akhisar ve ülkemiz için elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz. Hedefimiz dünya şampiyonluğu. Bu sefer tek kategori değil, 3 kategoride de elimizden gelenin en iyisini yapacak ve ülkemizi gururlandıracağız” dedi.

‘Başarılarını evinde sürdürecek’

17 yaşında aerobik cimnastik tek kadınlar dalında dünya şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı’yı yıllardır takip ettiğini ve başarılarıyla gururlandıklarını söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Ayşe Begüm, Akhisar’ımızın ve Türkiye’mizin gururu olan bir sporcumuz. Onun tekrar yuvasına dönmesi ve Akhisar Belediye Spor, sporcusu olması bizleri çok mutlu etti. Bundan sonraki spor yaşamında da başarılarını sürdüreceğine yürekten inanıyoruz. Şampiyon artık evine döndü. İnşallah bundan sonra da Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarına birlikte sevineceğiz” dedi. Milli sporculardan Erkut Ergün ise Akhisar’ın oldukça büyük bir kent olduğunu ve Akhisar kulübüne katılmaktan gurur duyduğunu söyledi.