Karabağlar Belediyesi, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan Kavacık Üzümü’ne coğrafi işaret almayı başardı. Başkan Muhittin Selvitopu, “Bölgenin tarımsal açıdan kalkınması için önemli gelişme” dedi.Karabağlar Belediyesi, Kavacık Üzüm Festivali’nin ardından Kavacık Üzümü’nün de coğrafi işaretini aldı. Türk Patent ve Marka Kurumu, toprak yapısı nedeniyle sadece Kavacık Köyü’nde yetiştirilebilen “Alphonse Lavallee” türü ürünü, “Kavacık Üzümü” olarak tescilledi.

Tadı gerçekten çok özel

Üzümün, kendine özgü lezzeti ve burukluk oluşturmayan tadının ayırt edici olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca erken olgunlaşmasına karşın uzun süre bozulmadan kalabildiği vurgulandı.

Onayın, bölgenin tarımsal kalkınmasına önemli oranda katkı sağlayacağına dikkat çeken Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Artık üzümümüzü dünya tanıyacak” dedi.

Üç yıl süren çalışmaların ardından Kavacık Üzümü’ne coğrafi işaret almayı başardıklarını belirten Selvitopu, “Bu değerimizi önce İzmir’e, sonra Türkiye’ye, sonra da dünyaya tanıtmak amacıyla festivalimizin marka tescilini yaptırmıştık. Şimdi ikinci hedefimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir çok ilçemizde kaliteli üzümler yetiştiriliyor ancak Kavacık Üzümü’nün tadı gerçekten çok farklı” dedi. Köyün fiziksel dokusunun iyileştirilmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi’yle hazırlanan Kavacık Kentsel Tasarım ve Gelişim Projesi’ni de gelecek yıllarda yaşama geçireceklerini sözlerine ekleyen Selvitopu, “Temel amacımız, değerlerimize, doğamıza sahip çıkarak kırsal kalkınmayı sağlamak” diye konuştu.