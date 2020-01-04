Dünya yeni yöntemi Ege’den öğrendi

Doğuştan yemek borusu tıkalı doğan ya da yakıcı madde içme nedeniyle yemek borusunu kaybeden çocuklarda uygulanan boyuna mide çekme ameliyatı sadece göbekten açılan tek bir delik aracılığıyla dünyada ilk defa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda gerçekleştirildi. Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Ata Erdener bu tür ameliyatların dünyada sadece belli merkezlerde gerçekleştirilebildiğine dikkat çekti.

Delikten giriliyor

Çocuklarda mide çekme ameliyatlarını 2013 yılından itibaren kapalı yöntemle yapmaya başladıklarını belirten Prof. Dr. Coşkun Özcan ise ameliyatların kapalı yöntem ile karında boydan boya ve geç iyileşen bir yara yerine birkaç milimetrelik deliklerden yapılmasının hastaların ameliyat sonrası dönemi oldukça rahat geçirmelerini sağladığını belirtti.

Dünyada ilk kez göbekteki tek bir delik içinden mide çekme ameliyatını gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını ifade eden Doç. Dr. Zafer Dökümcü ise şimdiye kadar dört hastada karında iz olmadan mide çekme ameliyatı uyguladıklarını ve sonuçların oldukça başarılı olduğunu belirtti. İlgi çeken yöntemi kasım ayında önce Dünya Çocuk Cerrahisi Kongresi’nde bir panelde ardından da Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği’nin yıllık toplantısı sırasında canlı olarak ameliyathanede uygulamalı olarak gösterdiklerini belirten Doç. Dr. Zafer Dökümcü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin çocuklarda kapalı ameliyatlar konusunda dünyanın önde gelen merkezlerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Medyada da zirvede

Ege Üniversitesi, 2019 yılında da medyada en fazla konuşulan üniversite oldu. Ege Ajans ve EÜ Basınla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından bin 350 haber basınla paylaşıldı. Haberler, Medya Takip Merkezi-Interpress verilerince derlenen rapora göre toplamda 15 bin 115 habere konu oldu. En fazla kişiye ulaşan Ege Üniversitesi toplamda 507 milyon 466 bin 238 tiraj sayısıyla tüm üniversiteler arasında zirvede yer aldı. Erişim sayılarına bakıldığında ise 1 milyar 528 milyon 91 bin 282 erişim sayısı ile EÜ yine zirvede kaldı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, 2020 yılında da ilklerin ve enlerin üniversitesi olmaya ve bunu kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilek Takımcı da, “Çalışanlarımız bir yandan öğrencilerimizi meslek hayatlarına hazırlanırken diğer yandan da üniversitemizin sesini daha gür çıkarmak için içerik üretmeye devam ediyor” dedi.