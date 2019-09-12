12.09.2019 - 07:50| KAHRAMAN DURAK DHA
Dünyaca ünlü kemancı fuarda
İZMİR Enternasyonel Fuarı’ndaki etkinlikler kapsamında dünyaca ünlü keman sanatçısı Ara Malikian konser verdi.
Çim alanı dolduran binlerce kişi tarafından izlenen Malikian ve ekibi, 2 saatlik konser performansıyla müzik tutkunlarını unutulmaz anlar yaşattı. Ermeni asıllı Lübnanlı sanatçı zaman zaman Türkçe konuştu, Türkiye’de bulunmaktan çok mutlu olduğunu, daha önce Şanlıurfa’ya gittiğini söyledi.
Kanada’dan geldiler
Ara Malikian’ın konserinde 11 bin kilometre uzaktan gelen Kanadalı Luset Dukanikef (65) Malikian’ın konserleri için bilet bulamayıncaFuarı’na geldiğini söyledi.
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Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.