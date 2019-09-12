Dünyaca ünlü kemancı fuarda

Çim alanı dolduran binlerce kişi tarafından izlenen Malikian ve ekibi, 2 saatlik konser performansıyla müzik tutkunlarını unutulmaz anlar yaşattı. Ermeni asıllı Lübnanlı sanatçı zaman zaman Türkçe konuştu, Türkiye’de bulunmaktan çok mutlu olduğunu, daha önce Şanlıurfa’ya gittiğini söyledi.

Kanada’dan geldiler

Ara Malikian’ın konserinde 11 bin kilometre uzaktan gelen Kanadalı Luset Dukanikef (65) Malikian’ın konserleri için bilet bulamayıncaFuarı’na geldiğini söyledi.