17.11.2019 - 01:31 |
Dünyalar onun oldu
Yunusemre Belediyesi, Spina Bifida hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Sedanur Yıldız’ın (29) yüzünü güldürdü.
Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Yıldız, “Artık dışarı çıkabileceğim. Allah herkesten razı olsun” diye konuştu.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.