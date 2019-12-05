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    HaberlerEge Haberleri Dünyanın boksiti Milas’tan gidiyor
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    06.12.2019 - 00:03 |

    Dünyanın boksiti Milas’tan gidiyor

    Dünyanın boksiti Milas’tan gidiyor

    Milas’ta çıkarılan alüminyum boksit madeni, Güllük Limanı’ndan gemilerle ihraç ediliyor. Boksit başta AB ülkeleri olmak üzere Çin’e kadar pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Alüminyum üretiminin yanısıra dayanıklı çimento ve beton imalatında da kullanılmakta olan alüminyum boksit madeninin üretimi sırasında “yan ürün” olarak çıkan kristalleşmiş boksit “diaspor” ise mücevher piyasasında en çok aranan değerli taşlar arasında yer alıyor.

    Milas’ta alüminyum boksit madeni işletmekte olan Milenyum Metal Madencilik A. Ş. Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MİTSO) ziyaret etti. Heyet, MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer’e çalışmalarını anlattı.

    6 milyon ton

    Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özer, “Milas’tan alüminyum boksit üretimi ve ihracatı yaparak bölgemizin ve ülkemizin ekonomisine sağladığınız katkı nedeniyle çok memnun oldum. Madencilik sektörünün ne kadar zor bir sektör olduğunu biliyorum ve sizlere bu zorlu işinizde başarılar diler, teşekkür ederim” dedi. Öte yandan 2018 yılında Güllük Limanı’ndan 454 gemiyle toplam 6 milyon 951 bin ton feldspat ihraç edildiği öğrenildi.

    OSB’DE GECİKME YOK

    Milas OSB’de üyeleri bilgilendirmek amacıyla yapılan toplantıda, altyapı çalışmalarının planlandığı gibi sürdüğü, herhangi bir gecikme ve aksamanın olmadığı ifade edildi. OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Kaymakam Eren Arslan, OSB yönetimi olarak mevzuatın izin vermesine rağmen hiçbir ücret almadan çalıştıklarını belirtti, “Muğla’nın tek OSB’si olarak bu işi bir an önce bitirmek için çalışıyoruz” dedi.

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