Dünyanın zeytinyağı merkezinde festival

Zeytinyağının insan yaşamındaki önemini anlatmak ve tüketimi artırmayı amaçladıklarını belirten Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, “İleçimiz Türkiye’nin, hatta dünyanın en önemli zeytin ve zeytinyağı merkezlerinin başında geliyor. Ürünümüz aynı zamanda coğrafi işarete de sahip” dedi. Festivalin bu yılki temasının ‘Barış’ olduğunu belirten Büyükçıvgın, etkinliğin hedeflerini şöyle anlattı:



Zeytinyağı pazarı bir ilk



“Sloganımız ‘Her hasat bir barış çağrısı’ Zeytinin geçmişten bugüne simgelediği barış kavramını vurgulayacağız. Ayrıca, Ayvalık zeytinyağına yeni pazarlar kazandıracağız. Ayvalık Ticaret Odası olarak AB tescili almak için çalışmalarımız sürüyor. Yerel halkın, basının, üretici, tedarikçi ve satıcıların bir araya geleceği festival, Ayvalık turizmine de ivme kazandıracak. Öte yandan, Festival çerçevesinde açılan “Zeytinyağı Pazarı” da alanında bir ilk olmanın öncülüğüyle yine büyük ilgi görecek.”