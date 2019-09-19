19.09.2019 - 07:50 |
‘Dünyaya hoşgörü penceresi açacağız’
Saruhanlı Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla ilçedeki merkez cami önünde vatandaşlara aşure dağıttı.
Saruhanlı Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla ilçedeki merkez cami önünde vatandaşlara aşure dağıttı. Aşurenin birlik, beraberlik ve sevgiyi simgelediğini dile getiren Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “Bizler din, dil, ırk ve renk ayrımı olmadan ilçemizden dünyaya sevgi ve hoşgörü penceresi açacağız. Bu yolda en büyük gücümüz Cumhuriyet ve laiklik olacaktır” dedi.
Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.