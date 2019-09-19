‘Dünyaya hoşgörü penceresi açacağız’

Saruhanlı Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla ilçedeki merkez cami önünde vatandaşlara aşure dağıttı. Aşurenin birlik, beraberlik ve sevgiyi simgelediğini dile getiren Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “Bizler din, dil, ırk ve renk ayrımı olmadan ilçemizden dünyaya sevgi ve hoşgörü penceresi açacağız. Bu yolda en büyük gücümüz Cumhuriyet ve laiklik olacaktır” dedi.