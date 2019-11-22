Durak’ın sesini bakanlık duydu

İzmir’de evlerinde çıkan yangın sonucu vücudunun büyük bir kısmı ve yüzü yanan Mehmet Ali Durak’ın tedavisi için Sağlık Bakanlığı destek olacak. Çiğli’de yaşayan 28 yaşındaki Durak’ın, 6 aylıkken Ödemiş’teki evlerinin yanması sonucu vücudunun farklı yerlerinde ve yüzünde yanıklar oluştu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 47 günü yoğun bakım servisinde olmak üzere bir yıl boyunca tedavi gören Durak’ın kafatası kemiğinin oluşmadığı aynı zamanda epilepsi hastası olduğunu belirlendi. Yürümekte zorluk çeken, çevresiyle işaret dili sayesinde anlaşabilen Durak’a yüzde 97 engelli raporu verildi.

‘Yeter ki konuşsun’

Ailesi yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle Durak’ı tedavi ettiremedi. O da yaşadığı sorunları anlatmak için bir video çekti, sosyal medya hesabından paylaştı. Mehmet Ali Durak’ın ablası Sultan Durak, kardeşinin yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yıllardır rahat yaşayamadığını belirtti, “Kardeşimizin ameliyatla bir kafatasının oluşturulmasını istiyoruz. Sonra estetik ameliyatlarının yapılmasını istiyoruz. Kardeşimiz videosunu paylaştıktan sonra Sağlık Bakanlığımızın Sağlıklı Çözüm Ekibi bize ulaştı. Çok mutlu olduk. Bizimle ilgileniyorlar, bu süreçte yanımızda olacaklarını söylediler. Kardeşim raporlarını Dokuz Eylül’e götürecek, bir doktorumuzla görüşecek” dedi.

Ağabeyi İsmail Durak da kardeşine çok düşkün olduğunu dile getirdi, “Kardeşimle en çok konuşmayı özledim” diye konuştu.