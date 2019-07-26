OSMANİYE’de Karacaoğlan Ortaokulu Matematik Öğretmeni Mukaddes Karip’in okullarda öğrencilerin matematik korkusunu yenmeleri ve olumsuz algıyı yıkmak için geliştirdiği ‘Durakta Matematik’ projesi Denizli’nin Acıpayam ilçesinde uygulamaya konuldu. Projede kapsamında ilçedeki otobüs duraklarına herkesin kolayca öğrenmesi için karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı.

Dört duvar arasından çıktı

Matematikteki ön yargıların kırılmasını sağlayacaklarını ifade eden Karip, “Vatandaşlar bir yandan vasıta beklerken diğer yandan da bu projeyle matematiğe karşı olumlu bakış açısı kazanacak. İnsanlar matematiği eğlenerek de öğrenebilecek. Amacımız, eğlenceli çizimlerle matematiği sevdirmek, karikatürlerle insanların gülümsemesini görmek” dedi. Annesiyle otobüs bekleyen 9 yaşındaki Mehmet Aksoy, duraktaki problemleri çözmeye çalıştığını söyledi, resimler arasında yer alan matematik bilgilerini çok beğendiğini belirtti. l DHA