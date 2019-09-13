Duru bebek için belediyede bağış

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, doğumundan iki ay sonra ‘Diamond Blackfan Anemisi’ tanısı konulan 11 aylık Duru Ergan için belediye çalışanları, ‘Duru bebeğin parçası ol’ sloganı ile kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlattı. Hizmet binası girişinde Kızılay tarafından kurulan stantta ilk bağışı yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Tüm halkımızı kök hücre tespiti için belediye içinde oluşturduğumuz bu alana bekliyoruz” dedi.

İlik nakli gerekiyor

Dünyada meydana gelen 1 milyon doğumdan sadece 5 veya 10’unda görülen bu hastalıktan kızlarını kurtarmak isteyen Ergan Ailesi, uygun donörler bulmaya çalışıyor.