Duvarlara hayat veriyor

Annesinin ev hanımı babasının ise inşaat ustası olduğunu belirten Abay, “3 kardeşiz. Ailede sanatla ilgilenen başkası olmadı. Ortaokulda resim öğretmenimin tavsiyesiyle Güzel Sanatlar Lisesi’ne başvurdum. Liseyi bitirdikten sonra da Anadolu Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nü kazandım. Üniversitede ek gelir olsun diye garsonluk yapıyordum. Arkadaşlarımın da tavsiyesi ile portreler, duvar resimleri ve kabartmalar yapmaya başladım” dedi.



Son yıllarda çalışmalarını Bodrum ağırlıklı sürdüren Abay, “Bodrum Belediyesi’ne iki duvar boyadım. Yazları mekanları resimlerle süslüyorum. Sokaklara ve okul duvarlarına da bazen ücretsiz resimler çiziyorum. Ayrıca yağlıboya çalışmalarımı da sürdürüyorum. Daha önce karma sergilere katıldım. Şimdilerde biraz daha sürrealist çalışmalar yapıyorum. Hedefim en kısa sürede kişisel sergimi açmak” diye konuştu.