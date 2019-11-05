BİST100.0881,65EURO6,39-0,02USD 5,740,01ALTIN278,410,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeDuyarlı personele Günel’den teşekkür
    05.11.2019 - 01:38 |

    Duyarlı personele Günel’den teşekkür

    Duyarlı personele Günel’den teşekkür

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, iki Hollandalı kadın turiste yönelik rahatsız edici davranışta bulunan bir kişiye engel olan ve Emniyet Müdürlüğü’ne bildiren güvenlik görevlisi Fatih Öztatar’ı makamında ağırladı, tebrik etti. Başkan Günel, kadınlara yönelik şiddetin ve uygunsuz davranışların kabul edilemez olduğuna dikkat çekti, “Ne yazık ki ülkemizde kadınlara yönelik benzer olaylarla karşılaşıyoruz. Çoğu insan bu tarz durumlar karşısında duyarsız davranıyor. Siz bu olaya yerinde bir müdahalede bulunarak önemli bir iş yaptınız. Kentimizi ziyaret eden iki kadın turistin kendilerini güvende hissetmelerine neden oldunuz. Sizin gibi duyarlı insanlarla çalışıyor olmak benim için çok değerli” dedi. Günel, Öztatar’ı duyarlı davranışından dolayı altınla ödüllendirdi.

    Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.
    daha fazla video için
    Aleyna Tilki'den dikkat çeken paylaşımÜnlü şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MasterChef ödül oyununu son bölümde hangi takım kazandı? İşte MasterChef'te haftanın takımları ve kaptanları

    MasterChef ödül oyununu son bölümde hangi takım kazandı? İşte MasterChef'te haftanın takımları ve kaptanları

    Her şey bir anda oldu! Sokak ortasında kan donduran olay

    Her şey bir anda oldu! Sokak ortasında kan donduran olay

    Özlem Leman Davran kimdir, kaç yaşında, nereli? Özlem Leman Davran Serdar Ortaç ile aşk mı yaşıyor?

    Özlem Leman Davran kimdir, kaç yaşında, nereli? Özlem Leman Davran Serdar Ortaç ile aşk mı yaşıyor?

    Son dakika | Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan şoför tutuklandı

    Son dakika | Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan şoför tutuklandı

    Sıradaki Haber