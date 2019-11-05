Duyarlı personele Günel’den teşekkür

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, iki Hollandalı kadın turiste yönelik rahatsız edici davranışta bulunan bir kişiye engel olan ve Emniyet Müdürlüğü’ne bildiren güvenlik görevlisi Fatih Öztatar’ı makamında ağırladı, tebrik etti. Başkan Günel, kadınlara yönelik şiddetin ve uygunsuz davranışların kabul edilemez olduğuna dikkat çekti, “Ne yazık ki ülkemizde kadınlara yönelik benzer olaylarla karşılaşıyoruz. Çoğu insan bu tarz durumlar karşısında duyarsız davranıyor. Siz bu olaya yerinde bir müdahalede bulunarak önemli bir iş yaptınız. Kentimizi ziyaret eden iki kadın turistin kendilerini güvende hissetmelerine neden oldunuz. Sizin gibi duyarlı insanlarla çalışıyor olmak benim için çok değerli” dedi. Günel, Öztatar’ı duyarlı davranışından dolayı altınla ödüllendirdi.