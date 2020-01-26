26.01.2020 - 00:03 |
Duyarlı sporcular 500 kitap topladı
Yunusemre Belediyespor Kulübü’nün ‘Ben Okudum, Kardeşim De Okusun’ sloganıyla başlattığı kitap bağış kampanyasıyla 500 kitap toplandı.
Yunusemre Belediyespor Kulübü bünyesindeki kurslarda eğitim gören çocukların topladığı kitaplar, Yunusemre Millet Kıraathanesi aracılığıyla binlerce okura ulaşacak.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.