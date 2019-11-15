Duygulandıran mektuplar

Öğrenciler mektuplarında, “Aramızda uçağa binmeyen, deniz görmeyen, Batman’ın dışına çıkmayan arkadaşlarımız vardı. Sizin de değiniz gibi gülmek herkese çok yakışır. Bizleri ağırladığınız için teşekkür ederiz. Keşke bizim yaşadığımız yerler de Muğla kadar güzel olsa” dedi. Büyükşehir Başkanı Osman Gürün de, “Gerçekten zaman zaman duygulandığımız anlar ve satırlar oldu. Batmanlı öğrencilerimize selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Öğrencilerimiz artık bizim birer hemşerimiz. Kendilerini tekrar Muğla’ya bekliyoruz” diye konuştu.