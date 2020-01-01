01.01.2020 - 00:04 |
Duygulandıran sürpriz
Karabağlar Belediyesi çalışanları 2020 yılını, ana hizmet binasında gerçekleştirilen sıcak ve coşkulu buluşmayla kutladı.
Belediye çalışanları, Eşi Fügen Selvitopu’yla birlikte kutlamaya katılan Başkan Muhittin Selvitopu’nu sürpriz video görüntüsüyle karşıladı. Karabağlar için daha çok çalışma sözü veren çalışanlar, Başkan Selvitopu’na adaleti simgeleyen heykelcik armağan etti. Yeni yıl pastasının kesildiği etkinlikte Başkan Selvitopu, yeni yılın herkese öncelikle sevgi, saygı, hoşgörü getirmesini diledi.
Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.