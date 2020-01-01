Belediye çalışanları, Eşi Fügen Selvitopu’yla birlikte kutlamaya katılan Başkan Muhittin Selvitopu’nu sürpriz video görüntüsüyle karşıladı. Karabağlar için daha çok çalışma sözü veren çalışanlar, Başkan Selvitopu’na adaleti simgeleyen heykelcik armağan etti. Yeni yıl pastasının kesildiği etkinlikte Başkan Selvitopu, yeni yılın herkese öncelikle sevgi, saygı, hoşgörü getirmesini diledi.