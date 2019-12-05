Son dönemin yükselen yıldızı Derya Uluğ memleketi İzmir’de, Ooze Venue adlı mekanda ilk kez sahneye çıktı. 1500 kişinin izlemeye geldiği gecede şarkıcı ilk şarkıdan sonra tezahüratlarla gösterilen sevgi seli karşısında duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Uluğ, “Hayatım boyunca bu mekana büyük sanatçıları dinlenmeye geldim. Bugün ilk Ooze Venue sahnemde beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim” dedi. Yaklaşık 3.5 saat sevilen şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı, “En kısa zamanda tekrar görüşeceğiz canım İzmir” sözleriyle hayranlarına veda etti.