25.01.2020 - 03:54 |
Düzen ve huzuru bozana taviz yok
Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzuru ve sağlığı için gece gündüz demeden mesai yapıyor.
2019 yılı içerisinde Güvercin Masa, whatsapp hattı ve CİMER aracılığıyla iletilen 15 bin 489 başvurunun tamamını değerlendirip gerekli işlemleri uygulayan ekipler, ilçe genelinde yaptığı denetimler neticesinde 115 işletmeyi ruhsatları olmadığı gerekçesiyle mühürledi. Sıfır işgaliyeden taviz vermeyen Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, bu kurala uymayan 407 kişi hakkında da yasal işlem gerçekleştirdi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.