Düzen ve huzuru bozana taviz yok

2019 yılı içerisinde Güvercin Masa, whatsapp hattı ve CİMER aracılığıyla iletilen 15 bin 489 başvurunun tamamını değerlendirip gerekli işlemleri uygulayan ekipler, ilçe genelinde yaptığı denetimler neticesinde 115 işletmeyi ruhsatları olmadığı gerekçesiyle mühürledi. Sıfır işgaliyeden taviz vermeyen Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, bu kurala uymayan 407 kişi hakkında da yasal işlem gerçekleştirdi.