‘Düzenleme gerekiyor’

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticareti Taslağı’nı değerlendiren İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, perakende sektöründe yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Taslağın yerinde bir çalışma olduğunu kaydeden Mutlu, “Perakende ticareti üzerinde yapılan çalışmaları büyük bir dikkatle izliyoruz ve önemsiyoruz. Çünkü perakende ticareti düzenleyen 6585 sayılı Kanun artık beklentileri tam olarak karşılayamamakta. Planlanan çalışmalar ve kesimimize gösterilen ilgi için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.