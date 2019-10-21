21.10.2019 - 01:08 |
DYO Sanat Ödülleri başvuruları sürüyor
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından gerçekleştirilen DYO Sanat Ödülleri’nin 38’ncisi için başvurular devam ediyor. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2019 olarak belirlenen yarışmada başvurular, vakfın internet sitesi üzerinden yapılıyor. 18-50 yaş arasında tüm sanatçıların katılımına açık olan 38. DYO Sanat Ödülleri’ne, yağlıboya, akrilik veya özgün baskı resim tekniğinde eserler kabul edilecek ve yarışmaya her sanatçı en fazla üç eseriyle katılabilecek.
Şili'de 'ulaşıma zam' protestosu, şiddet eylemine dönüştüÜlkede, özellikle başkent Santiago'da hayatı durma noktasına getiren gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti, 960 kişi tutuklandı. Şili ordusu, başkent Santiago için dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, 'Bütün yurttaşlarımızı bu zor zamanda birlik olmaya, ülkemizi ve büyük çabalarla inşa ettiklerimizi korumaya davet ediyorum. Şiddet olaylarına karışan bir grubun birlikte kurduğumuz onca şeye zarar vermesine izin veremeyiz' dedi.