DYO Sanat Ödülleri başvuruları sürüyor

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından gerçekleştirilen DYO Sanat Ödülleri’nin 38’ncisi için başvurular devam ediyor. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2019 olarak belirlenen yarışmada başvurular, vakfın internet sitesi üzerinden yapılıyor. 18-50 yaş arasında tüm sanatçıların katılımına açık olan 38. DYO Sanat Ödülleri’ne, yağlıboya, akrilik veya özgün baskı resim tekniğinde eserler kabul edilecek ve yarışmaya her sanatçı en fazla üç eseriyle katılabilecek.