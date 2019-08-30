E-ticaret için ilk adım atıldı

Çalışmayla e-ticaret alt yapılı web sitesi hizmeti sunulacak. Esnaf sanatkarlar alacakları kod ile üç ay ücretsiz yararlanacak. Rekabet gücünü artırmayı istediklerini belirten İESOB Başkanvekili Hulusi Demir, “Üç ayın ardından indirim kodu ile aylık 49 lira yerine 33.32 lira ödeyip devam edebilirler. Devam etmek istemeyense dilediği zaman cayma bedeli ödemeden kullanmayı bırakabilir” dedi.