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    HaberlerEgeEbruli Moda’dan yeni koleksiyon
    13.09.2019 - 01:30 |

    Ebruli Moda’dan yeni koleksiyon

    2016 yılında dünya markası olma hedefiyle yola çıkan Ebru Can Pekgöz’ün sahibi ve tasarımcısı olduğu Ebruli Moda, 2019-2020 koleksiyonunu tanıttı.

    Ebruli Moda’dan yeni koleksiyon

    Sezonda ithal danteller, fransız şifonlar, uçuş uçuş drapeler ve helen modellerin öne çıkacağını belirten Pekgöz, şöyle konuştu:

    Arap ülkelerinden yoğun ilgi

    “Yeni sezon haute couture (Kişiye özel) tasarımlarımız Dubai, Katar, Kuveyt, Filistin ve İran’dan yoğun ilgi gördü. Toptan ve perakende satış yapılan Arap ülkeleri, ülkemize büyük katma değer sağlıyor. Bu da ülkemizin gelişmesine ve moda ülkesi olarak tanınmasına katkıda bulunuyor.”

     

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