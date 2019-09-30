Ecrin'in yüzü artık gülüyor

İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan, kalp kalp hastalığıyla dünyaya gelen 21 aylık Ecrin Efla Arlı, kalbine takılan metal kapakla sağlığına kavuştu. 37 haftalıkken dünyaya gelen Ecrin Efla’nın kalbinde doğar doğmaz bir sorun fark edildiğini anlatan anne Canan Daver Arlı, kendiliğinden kapanması zor olan 3 delik ve kapaklardaki sorun nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini dile getirdi. Küçükken geçirdiği iki ameliyata rağmen Ecrin’in bir türlü sağlığına kavuşamadığını anlatan anne Arlı şunları söyledi:



Bir günde iki ameliyat



“Kızımızı son olarak Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal’e emanet ettik. Bir gün arayla iki kez ameliyat oldu. Solunum cihazı çıkmadan tekrar ameliyata aldılar. 1 Ağustos’ta 4’üncü ameliyatını oldu. 23 gün hastanede kaldı. Bayramı da hastanede geçirdik. Ama şimdi her şey yolunda.” Ecrin’in bir kalp hastası olarak hayatını sürdüreceğini kaydeden Arlı, “Kızımız zor ameliyatlar geçirdi. Metal kapak takıldığı için vücudunda yabancı bir cisim var. Sürekli kan sulandırıcı kullanması gerekiyor. Fazla darbe almamalı. Ama hepsine razıyım. Şimdi beslenerek kilo almaya başladı. Uykusuz çok gece geçirdim. Her kalktığımda onu kaybedecek gibi korkuyordum. Nihayet onun da bizim de yüzümüz gülüyor” dedi. Baba Muaz Arlı da “Çok zor günler geçirdik ama şimdi eşim de kızım da mutlu” ifadesini kullandı.