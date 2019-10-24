Edremit Belediyesi can dostların yanında

Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, Türkiye’ye örnek veterinerlik hizmetleriyle tanınan Beylikdüzü Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Tunçer ve ekibiyle 3 gün sürecek kısırlaştırma çalışması yapacak. Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli de, kısırlaştırma, barınak işletmeciliği gibi konularda seminerler düzenleyecek. Başkan Selman Hasan Arslan, sokakta yaşayan canlar için çalışan herkese teşekkür etti.