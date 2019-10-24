BİST99.7851,94EURO6,400,20USD 5,740,14ALTIN274,87-1,09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeEdremit Belediyesi can dostların yanında
    24.10.2019 - 02:03 |

    Edremit Belediyesi can dostların yanında

    Edremit Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

    Edremit Belediyesi can dostların yanında

    Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, Türkiye’ye örnek veterinerlik hizmetleriyle tanınan Beylikdüzü Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Tunçer ve ekibiyle 3 gün sürecek kısırlaştırma çalışması yapacak. Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli de, kısırlaştırma, barınak işletmeciliği gibi konularda seminerler düzenleyecek. Başkan Selman Hasan Arslan, sokakta yaşayan canlar için çalışan herkese teşekkür etti.

    Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Firari eski Patnos Belediye Başkanı Yılmaz Ankara'da yakalandı

    Firari eski Patnos Belediye Başkanı Yılmaz Ankara'da yakalandı

    Eşini bulmak için televizyona çıkmıştı... Çelişkili ifadeler cinayeti ortaya çıkardı

    Eşini bulmak için televizyona çıkmıştı... Çelişkili ifadeler cinayeti ortaya çıkardı

    Konya'da şüpheli ölüm

    Konya'da şüpheli ölüm

    MasterChef'te kim elendi? İşte 35. son bölümde veda eden isim...

    MasterChef'te kim elendi? İşte 35. son bölümde veda eden isim...

    Sıradaki Haber