24.10.2019 - 02:03 |
Edremit Belediyesi can dostların yanında
Edremit Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalarına devam ediyor.
Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, Türkiye’ye örnek veterinerlik hizmetleriyle tanınan Beylikdüzü Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Tunçer ve ekibiyle 3 gün sürecek kısırlaştırma çalışması yapacak. Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli de, kısırlaştırma, barınak işletmeciliği gibi konularda seminerler düzenleyecek. Başkan Selman Hasan Arslan, sokakta yaşayan canlar için çalışan herkese teşekkür etti.
Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.