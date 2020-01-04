Edremit Belediyesi, yeni yılda hız kesmedi

Yeni yılda çalışmalara ara vermeden devam eden belediye, çukur kaplı caddeyi; yağmur suyu drenaj hatları, yağmur suyu olukları, kaldırım ve parke taş döşemeleri ile yeni bir görünüme kavuşturdu.

Arslan’a teşekkür

Sarıkız Mahallesi Muhtarı Erhan Demirel ile Remzi Molvalıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Akçay’ın en büyük toplu konutlarından olan Dumanlıkent Kooperatifi’nin Başkanı Mehmet Binicioğlu, yapılan çalışmalar nedeniyle Edremit Belediyesi’ne teşekkür etti. Başkan Selman Hasan Arslan, “Edremitimiz’de sorunları çözmek için çalışıyoruz. 2020 yılında yeni projelerle faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.