04.01.2020 - 00:01 |
Edremit Belediyesi, yeni yılda hız kesmedi
Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Sarıkız Mahallesi Remzi Molvalıoğlu Caddesi’nde parke taş döşeme işinin sonuna geldi.
Yeni yılda çalışmalara ara vermeden devam eden belediye, çukur kaplı caddeyi; yağmur suyu drenaj hatları, yağmur suyu olukları, kaldırım ve parke taş döşemeleri ile yeni bir görünüme kavuşturdu.
Arslan’a teşekkür
Sarıkız Mahallesi Muhtarı Erhan Demirel ile Remzi Molvalıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Akçay’ın en büyük toplu konutlarından olan Dumanlıkent Kooperatifi’nin Başkanı Mehmet Binicioğlu, yapılan çalışmalar nedeniyle Edremit Belediyesi’ne teşekkür etti. Başkan Selman Hasan Arslan, “Edremitimiz’de sorunları çözmek için çalışıyoruz. 2020 yılında yeni projelerle faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.
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