Edremit-Midilli dostluğu gelişiyor

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi Midilli Adası’nı ziyaret etti.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, Midilli Adası’nda Yunanistan Millet Meclisi Başkan Yardımcısı Charalampos Athanasiou, Midilli Belediyesi Kültür Danışmanı Rallou Kralli, Midilli Belediyesi Kültür ve Turizm Şirketi Başkanı Afroditi Vatı Mourgiola, Danışman Giorgas Koulaginis, Mali Başkan Yardımcısı Giorgos Alanis, Molyvos Başkanı Athanasios Andriotis ve yardımcısı Panagiotis Triantafillou ile görüşme yaptı.

Ortak proje yapacaklar

Görüşmelerde işbirliği ve ticaretin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Çelebi, “Bölgemizin ve ülkemizin önemli değeri Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna kitabı Yunanca’ya çevrilecek. Yapacağımız projelerde ticari, turizm ve kültürel çalışmalara öncelik vereceğiz” dedi.