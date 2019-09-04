Edremit, rock müziğe doydu

Geri dönüşüme dikkat çekmek için festival alanına getirilen ve atık malzemelerden yapılan otomobil, katılımcılar tarafından boyandı. ‘Edremit ve Beldeleri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği’ üyeleri festival alanına stant kurdu, can dostlara sahip çıkılması için çağrıda bulundu. 3 ayrı sahnede gerçekleşen konserlerde, 90 sanatçı yer aldı. l DHA