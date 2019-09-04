BİST98.8260,49EURO6,290,07USD5,730,01ALTIN284,81-0,25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeEdremit, rock müziğe doydu
    04.09.2019 - 02:49

    Edremit, rock müziğe doydu

    BALIKESİR’in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi’nde, 5 gün süren yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı Zeytinli Rock Festivali renkli görüntülerle sona erdi.

    Edremit, rock müziğe doydu

    Geri dönüşüme dikkat çekmek için festival alanına getirilen ve atık malzemelerden yapılan otomobil, katılımcılar tarafından boyandı. ‘Edremit ve Beldeleri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği’ üyeleri festival alanına stant kurdu, can dostlara sahip çıkılması için çağrıda bulundu. 3 ayrı sahnede gerçekleşen konserlerde, 90 sanatçı yer aldı. l DHA

    İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.
    daha fazla video için
    Sen Anlat Karadeniz 54. Bölüm 2. fragmanı izle.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü var

    İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü var

    Eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı! Bebeği beşikte, eşi ipte asılı...

    Eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı! Bebeği beşikte, eşi ipte asılı...

    MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Onur Dursun elendi mi?

    MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Onur Dursun elendi mi?

    MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef Türkiye 8. bölümde elenen isim...

    MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef Türkiye 8. bölümde elenen isim...

    Sıradaki Haber