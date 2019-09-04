04.09.2019 - 02:49
Edremit, rock müziğe doydu
BALIKESİR’in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi’nde, 5 gün süren yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı Zeytinli Rock Festivali renkli görüntülerle sona erdi.
Geri dönüşüme dikkat çekmek için festival alanına getirilen ve atık malzemelerden yapılan otomobil, katılımcılar tarafından boyandı. ‘Edremit ve Beldeleri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği’ üyeleri festival alanına stant kurdu, can dostlara sahip çıkılması için çağrıda bulundu. 3 ayrı sahnede gerçekleşen konserlerde, 90 sanatçı yer aldı. l DHA
İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.