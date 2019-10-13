Edremit, şiddete karşı kenetlendi

Belediye Meclis Üyeleri Neriman Çelik ve Nezahat Salon tarafından yapılan açıklamada kadın cinayetleri bir kez daha lanetlendi. Çelik, “Belediye personelimiz olan Işıl Çetkin Aydın, ‘küfür etti’ gibi sudan bir sebep gerekçe gösterilerek öldürülmüştür. Kadına yönelik şiddet ve cinayetler nedenine bakılmaksızın kesinlikle kabul edilemez” dedi. Salon’da, “Vahşice işlenmiş bu cinayeti en yüksek sesle lanetliyoruz” diye konuştu. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da, kadın cinayetlerinin son bulmasını diledi.