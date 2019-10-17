Edremit’e Avrupa Şeref Bayrağı!

Edremit Belediyesi, geçen yıl Avrupa Konseyi’nden aldığı Avrupa Diploması’nın ardından bu yıl da Avrupa Şeref Bayrağı’na değer görüldü.

Edremit Belediyesi; katıldığı uluslararası projeler, kardeş kentlerle kurduğu iyi ilişkilerle, yerelde sergilenen sosyal, kültürel ve sportif çalışmaları neticesinde ‘Avrupa Şeref Bayrağı’ ile ödüllendirildi. Edremit Belediyesi, bu yıl Türkiye’de tek yerel yönetim olarak ve Avrupa’da 47 ülkeden seçilen 6 yerel yönetim listesine girmeyi başardı.

‘Gururluyuz’

Avrupa Şeref Bayrağı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkan Yardımcısı Valeriu Ghiletchi’nin katıldığı törenle Başkan Arslan’a verildi. Gururlu olduklarını belirten Başkan Arslan, “Belediyemiz Türkiye’de tek yerel yönetim olarak Avrupa Şeref Bayrağı ödülüne layık görülmüştür. Bu prestij sadece yurt içinde değil, Avrupa’da da bilinen bir kent olmamızı sağlayacak” dedi. Ghilecthi de, “Edremit’i en yüksek ödül olan Şeref Plaketi başvurusunda görmeyi isterim. Umarım Şeref Bayrağı, gelecekte uygulayacağınız yeni projeleriniz için bir teşvik olur” diye konuştu.

Saklı hazine koruma altında

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit’in sualtı zenginliklerinden kırmızı mercanların korunması amacıyla altı istasyonda tonoza bağlı yüzer şamandıra sistemi kurulacağını bildirdi. Yerleştirilen şamandıralarla birlikte, koordinatları haritalara işlenen mercanlar koruma altına alınacak.