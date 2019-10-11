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    HaberlerEgeEdremit’e Avrupa’dan “Şeref bayrağı” ödülü
    11.10.2019 - 02:16 |

    Edremit’e Avrupa’dan “Şeref bayrağı” ödülü

    2007 yılından itibaren Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkede eş zamanlı olarak her yıl ekim ayının ortalarında kutlanan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası, Edremit Belediyesi tarafından üçüncü kez kutlanıyor.

    Edremit’e Avrupa’dan “Şeref bayrağı” ödülü

    15 Ekim’e kadar sürecek hafta kapsamında yapılacak etkinlikleri anlatan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, şöyle konuştu:

    “Bu yılın teması “Vatandaşların Yerel Yönetimlere Olan Güven Duygusunu Pekiştirmek” oldu. Bu kapsamda ilkokul öğrencilerini ağırlayacağız. Çocuklarımızla temsili bir referandum gerçekleştireceğiz. Alınacak kararı bizzat uygulayacağım. Ayrıca Avrupa Konseyi’nin Türkiye’den sadece bizi layık gördüğü şeref bayrağını da, 15 Ekim Salı günü saat 19:00’da, Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde, Avrupa Parlamentosu meclis üyesi olan Sayın Ghiletchi’den teslim alacağız.”

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