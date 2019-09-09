BİST98.9870EURO6,30-0,05USD 5,71-0,01ALTIN277,510,28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeEdremit’e Yılmaz Akpınar Kültür Evi
    09.09.2019 - 07:50

    Edremit’e Yılmaz Akpınar Kültür Evi

    Edremit Belediyesi tarafından restore edilen, ilçenin köklü ailelerinden Akpınar Ailesi’nin bağışladığı tarihi yapı, Yılmaz Akpınar Kültür Evi olarak bugün saat 12.00’de düzenlenen törenle açılacak.

    Edremit’e Yılmaz Akpınar Kültür Evi

    Edremit Belediyesi tarafından restore edilen, ilçenin köklü ailelerinden Akpınar Ailesi’nin bağışladığı tarihi yapı, Yılmaz Akpınar Kültür Evi olarak bugün saat 12.00’de düzenlenen törenle açılacak. Evde, Akpınar Ailesi’ne ait fotoğrafların, önemli belge ve objelerin yer alacağını belirten Başkan Selman Hasan Arslan, “İlçemizin geçmişini gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz” dedi.

    Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralıD-100 karayolu Şirinevler Mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Topkapı yönünde meydana gelen kaza ise gece saatlerinde yoğun trafiğin oluşmasına sebebiyet verdi.
    daha fazla video için
    9 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YKS Ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

    YKS Ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

    Kız kardeşler yakayı ele verdi!

    Kız kardeşler yakayı ele verdi!

    İlk kez yayınlandı! İşte dünyanın konuştuğu cinayetin ses kayıtlarının dökümü

    İlk kez yayınlandı! İşte dünyanın konuştuğu cinayetin ses kayıtlarının dökümü

    Son dakika | Okullar açıldı! İşte İstanbul trafiğinde son durum...

    Son dakika | Okullar açıldı! İşte İstanbul trafiğinde son durum...

    Sıradaki Haber