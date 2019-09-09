Edremit’e Yılmaz Akpınar Kültür Evi

Edremit Belediyesi tarafından restore edilen, ilçenin köklü ailelerinden Akpınar Ailesi’nin bağışladığı tarihi yapı, Yılmaz Akpınar Kültür Evi olarak bugün saat 12.00’de düzenlenen törenle açılacak. Evde, Akpınar Ailesi’ne ait fotoğrafların, önemli belge ve objelerin yer alacağını belirten Başkan Selman Hasan Arslan, “İlçemizin geçmişini gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz” dedi.