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    HaberlerEge HaberleriEdremit’i konuştular
    24.11.2019 - 02:59 |

    Edremit’i konuştular

    Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İzmir’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı.

    Edremit’i konuştular

    Arslan toplantıda; Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve diğer belediye başkanları ile görüş alışverişinde bulundu. Başkan Hasan Arslan, “Kentlerimizi kollektif akılla ve sürdürebilir yönetim anlayışıyla yönetme adına verimli bir çalıştay oldu” dedi.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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