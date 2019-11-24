Edremit’i konuştular

Arslan toplantıda; Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve diğer belediye başkanları ile görüş alışverişinde bulundu. Başkan Hasan Arslan, “Kentlerimizi kollektif akılla ve sürdürebilir yönetim anlayışıyla yönetme adına verimli bir çalıştay oldu” dedi.