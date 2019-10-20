Edremit’in 2020 yılı bütçesi 250 milyon

Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında bütçe gündemiyle toplanan ikinci oturumda, açık oylamayla yapılan müdürlüklerin bütçeleri oy çokluğuyla kabul edildi. Belediyenin 2020 yılı gelir-gider bütçesi 250 milyon 516 milyon 534 lira olarak belirlendi. 2020 yılının yatırım yılı olacağını vurgulayan Başkan Arslan, “Hazırladığımız birçok proje var. 2020 yılında sırasıyla bir bir hayata geçireceğiz” dedi.