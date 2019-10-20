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    HaberlerEgeEdremit’in 2020 yılı bütçesi 250 milyon
    20.10.2019 - 00:32 |

    Edremit’in 2020 yılı bütçesi 250 milyon

    Edremit Belediye Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumunda 2020 yılı mali bütçesi görüşüldü.

    Edremit’in 2020 yılı bütçesi 250 milyon

    Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında bütçe gündemiyle toplanan ikinci oturumda, açık oylamayla yapılan müdürlüklerin bütçeleri oy çokluğuyla kabul edildi. Belediyenin 2020 yılı gelir-gider bütçesi 250 milyon 516 milyon 534 lira olarak belirlendi. 2020 yılının yatırım yılı olacağını vurgulayan Başkan Arslan, “Hazırladığımız birçok proje var. 2020 yılında sırasıyla bir bir hayata geçireceğiz” dedi.

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