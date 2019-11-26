Edremitliler ‘yeter’ dedi

Edremit’te kadına yönelik şiddete dur demek için Balıkesir ve Körfez ilçelerinden kadınlar Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Etkinliğe, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın eşi Oya Arslan da katıldı. Buluşmaya, kocası tarafından Edremit’te öldürülen Işıl Aydın’ın annesinin gözyaşları içerisinde yaptığı konuşma damga vurdu. Arslan, “Atatürk’ün dediği gibi, ‘Dünyada her şey kadının eseridir.’ Kadını anlamayanlar sözüm size, Mevlana der ki; ‘Kadından daha üstün olduğunu sananlar cahillerdir.’ Kadın, saçından tırnağına hürriyete bedel candır” dedi.