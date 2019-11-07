Edremit’te maskeli farkındalık

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle hastalığa dikkat çekmek amacıyla başlatılan maske takma kampanyasına bir destek Edremit Belediyesi’nden geldi. Kasım Ayı Olağan Meclis toplantısında meclis üyeleri ve salondakiler farkındalık oluşturmak amacıyla maske taktı. Maskesiyle birlikte meclise seslenen Başkan Selman Hasan Arslan, “En temel hak olan sağlıklı yaşama hakkı gereği bu konuda başta devlet olmak üzere, bütün topluma hele de bizlere önemli sorumluluklar düşüyor” dedi.