Edremit’te termal turizm zirvesi

Balıkesir’in termal ve sağlık turizmi potansiyelinin uluslararası alanda katılımcı ve alım heyetlerine tanıtılacağı, ‘Uluslararası Termal ve Sağlık Turizm Zirvesi’nin” dördüncüsü, Türkiye Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi işbirliği ile Edremit Belediyesi’nin sponsorluğunda düzenlendi. Zirvede konuşan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Bu topraklarda büyüdüm, Edremit’in bütün güzelliklerini yaşadım. Suyunu içtim, dağlarında huzura kavuştum, denizinde serinleyip termal sularında şifa buldum. Memleketimin termal ve sağlık turizminde de hak ettiği değeri bulacağına yürekten inanıyorum” dedi.