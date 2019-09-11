Edremit’te toplu sünnet şöleni

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Neriman Çelik, “Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde ürettiğimiz projelerimizle örnek bir belediye olmayı hedefliyoruz” dedi.



Başkandan hediye



Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, eşi Oya Arslan ve Kaymakam Ali Sırmalı ile birlikte sünnet çocuklarına düğün hediyelerini dağıttı. Tören, belediyenin hazırladığı düğün yemeği ve müzikli eğlence organizasyonuyla devam etti.