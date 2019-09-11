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    HaberlerEgeEdremit’te toplu sünnet şöleni
    11.09.2019 - 00:44

    Edremit’te toplu sünnet şöleni

    Edremit Belediyesi, düşman işgalinden kurtuluş etkinlikleri kapsamında, 65 çocuğun sünnet düğününü yaptı. Şehit Hamdibey Meydanı’nda düzenlenen toplu sünnet şölenine; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Başkan Selman Hasan Arslan ve eşi Oya Arslan da katıldı.

    Edremit’te toplu sünnet şöleni

    Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Neriman Çelik, “Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde ürettiğimiz projelerimizle örnek bir belediye olmayı hedefliyoruz” dedi.

    Başkandan hediye

    Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, eşi Oya Arslan ve Kaymakam Ali Sırmalı ile birlikte sünnet çocuklarına düğün hediyelerini dağıttı. Tören, belediyenin hazırladığı düğün yemeği ve müzikli eğlence organizasyonuyla devam etti.

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