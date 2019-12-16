Efeler Belediyesi’nde tiyatro kursları başladı

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu atölyeleri çalışmalarına başladı. Çocuk atölyesine 900, genç atölyeye 55, yetişkin atölyesine 158 kursiyer başvurdu. Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Genel Sanat Yönetmeni, yazar ve dramaturg Serkan Fırtına’nın koordinatörlüğünde çalışmalarına başlayan, Aydın’lı usta sanatçılar Yalçın Dinçer ve Hidayet Sayın’ın da desteğini bildirdiği EBŞT’nin Efeler’i marka kent yapma yolunda sanatsal olarak kente büyük katkı sunacak. Nisan ayında Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’ni gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Tüm halkımızın sanatla iç içe olması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.