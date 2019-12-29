29.12.2019 - 00:02 |
Efe’nin yüzü güldü
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli’de yaşayan engelli vatandaş Efe Özovalı’ya akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Yapılan yardımla artık daha rahat hareket edebileceğini belirten Efe, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti, “Yeni yıl hediyesi oldu bana” diye konuştu.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.