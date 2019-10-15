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    HaberlerEgeEfesimKart’ın artıları çok fazla!
    15.10.2019 - 01:29 |

    EfesimKart’ın artıları çok fazla!

    EfesimKart’ın artıları çok fazla!

    Efes Selçuk Belediyesi, EfeslimKart projesini tanıttı. Hem ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüreceğini, hem de temiz bir çevreye katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, EfeslimKart’ın 1 Ocak’ta vatandaşla buluşacağını açıkladı. Kartın kullanımı hakkında bilgi veren Sengel, şöyle konuştu:

    Puan yüklenecek

    “Evindeki atıkları ayrıştırıp toplayan ilçe sakinleri, atık miktar karşılığı kartına yüklenen puanlar ile anlaşmalı yerel marketlerde harcama yapabilecek. Dilerse Efes Selçuk’ta okuyamayan kız çocukları için oluşturulan fona puanlarını devredebilecek. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaş belediyenin yüklediği puanla, yerel marketten alışveriş yapacak. Sisteme kırtasiyeler de dahil edilecek, öğrenciler için puan yüklenebilecek” dedi.

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